MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” * CARLO CONTI E SANREMO 2025: «LA PROMESSA AL PROGRAMMA E IL “CONTRATTO” FIRMATO NELL’APRILE DEL 2024, IN ONDA DOMANI L’INTERVISTA AL CONDUTTORE DEL FESTIVAL»

14.29 - sabato 15 febbraio 2025

Chi sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo? Era questa la domanda al centro del servizio di Stefano Corti quando, nell’aprile 2024, era partito il toto-nomi per la conduzione del 2025. In quell’occasione, l’inviato aveva intervistato tutti i possibili candidati alla guida della kermesse canora: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Alessia Marcuzzi.

All’epoca, Carlo Conti aveva risposto con un enigmatico: “Non so se me lo chiederanno, o se me l’hanno già chiesto… Io non lo dirò mai!”. Come gli altri, anche lui aveva mantenuto il massimo riserbo. Tuttavia, Corti era riuscito a strappargli una promessa: rilasciare la sua prima intervista post-Festival a Le Iene, qualora avesse condotto le prime serate dell’Ariston. A suggellare l’impegno, Conti aveva perfino firmato un ironico contratto, che recitava:

“Io, sottoscritto… Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, dichiaro davanti ai telespettatori di tutta Italia che non sarò il prossimo erede del sommo Amadeus, comandante in capo dell’Auditel e Protettore dei sacri fiori della Riviera. Qualora, però, dovessi disattendere il mio impegno, assumendo quindi la conduzione e/o direzione artistica del Festival di Sanremo, vi prometto che mi sottoporrò alla macchina della verità dopo la serata finale del Festival 2025 per rispondere a tutte le polemiche e curiosità che inevitabilmente seguiranno. E, soprattutto, alla domanda che tutti si faranno: Ma non è che ho fatto una ca**ata immensa a dire sì?”

In queste ore l’inviato gli sta dando la caccia e l’intervista a Carlo Conti andrà in onda domani, domenica 16 febbraio, in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni.

