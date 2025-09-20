MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” – 21/09: «FINE VITA, LE ULTIME TESTIMONIANZE DI LAURA E MARTINA, VERONICA GENTILI OSPITA GAIA E CUCINOTTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.50 - sabato 20 settembre 2025

DOMENICA 21 SETTEMBRE IN PRIMA SERATA A

“LE IENE”

· FINE VITA: GLI ULTIMI VIDEO-MESSAGGI DI LAURA SANTI E MARTINA OPPELLI

· NUOVE TESTIMONIANZE SULLA VICENDA DEL 14ENNE SUICIDA A LATINA

· NEGLI STATI UNITI PER IL FUNERALE DI KIRK

Domenica 21 settembre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotte da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Gaia e l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

Nella puntata:

Laura Santi e Martina Oppelli: le abbiamo conosciute negli ultimi anni, nel racconto costante di una battaglia di civiltà a cui la trasmissione di Italia1 tiene particolarmente, quella per il diritto dei malati gravi di porre fine alle proprie sofferenze nel proprio Paese, secondo coscienza e dignità.

Le donne, entrambe affette da una grave forma di sclerosi multipla, quest’estate hanno scelto di andarsene, alle proprie condizioni, ma non senza lasciare un’ultima testimonianza. Hanno voluto usare il loro corpo, la loro vita e la loro morte per aggiungere un tassello decisivo alla lotta per una legge nazionale. Laura ha lasciato un messaggio pubblico; Martina, a sorpresa, ha inviato una serie di video a Giulio Golia, registrati prima in casa e poi durante il viaggio verso la Svizzera. Questi video-messaggi sono al centro del servizio di Francesca Di Stefano.

Può l’intelligenza artificiale arrivare dove serve il medico? Gaetano Pecoraro ha condotto un esperimento in uno dei pronto soccorso più importanti di Milano: con il consenso dei pazienti, prima della diagnosi medica, i sintomi sono stati sottoposti a ChatGPT. Un confronto diretto tra intelligenza artificiale e professionisti della salute per valutare le potenzialità e i limiti della tecnologia, in un contesto critico come l’emergenza sanitaria.

In questi giorni la vicenda di Paolo Mendico ha trovato ampio spazio sulla stampa nazionale. Roberta Rei, attraverso nuove testimonianze esclusive, racconta la storia del quattordicenne della provincia di Latina, sensibile e appassionato di musica e pesca, stimato da chi lo conosceva. Da tempo vittima di bullismo, l’11 settembre Paolo si è tolto la vita, poche ore prima del ritorno a scuola.

Quanto l’uccisione di Charlie Kirk sta scuotendo e lacerando l’America? Quante divisioni, quanto odio e paura sta generando? Gaston Zama è negli Stati Uniti per cercare le risposte a queste domande. La prima tappa è il funerale-show dell’attivista conservatore, ucciso mentre parlava a un evento universitario nello Utah il 10 settembre. Alla commemorazione, che si terrà domenica mattina (dalle ore 20 in Italia) allo stadio di Glendale, in Arizona, sono previste decine di migliaia di persone, fra cui il presidente Donald Trump, il suo vice JD Vance e la vedova di Kirk, Erika.

Calci, pugni e un gazebo distrutto: è quanto accaduto a 18 operai, per lo più bengalesi e pakistani, aggrediti mentre scioperavano davanti all’azienda tessile L’Alba Srl di Prato. I lavoratori erano in sciopero da sei giorni per fermare il piano di svuotamento dello stabilimento, denunciando, a detta loro, condizioni di sfruttamento e diritti negati. Daniele Bonistalli è andato sul posto per ricostruire la vicenda, mostrando le immagini della protesta e raccogliendo le testimonianze dei lavoratori colpiti. Nel servizio anche la versione della titolare, che risponde alle domande dell’inviato.

Filippo Roma torna sul caso del club esclusivo ‘Scommessa Collettiva’, creato dal giornalista e politico Mario Adinolfi che avrebbe promesso rendimenti fino al 40% annuo e capitale garantito.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

