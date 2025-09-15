MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE” – 14/09: «OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI, CHI È DAVVERO LOUIS DASSILVA?» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.12 - lunedì 15 settembre 2025

IERI SERA IN ESCLUSIVA A LE IENE OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI: CHI È DAVVERO LOUIS DASSILVA?

NEL VIAGGIO DI GASTON ZAMA E VALERIA BARTOLUCCI A DAKAR, L’INCONTRO TRA LE DUE MOGLI E I FIGLI DI DASSILVA:

NATALIE, LA MOGLIE SENEGALESE: “SE SAPEVO DI VALERIA? NON ME L’HA NASCOSTO, ME L’HA DETTO” SULLA RELAZIONE CON MANUELA BIANCHI, NATALIE DICE: “È DIFFICILE RIMANERE QUA, IN SENEGAL E, UN GIORNO, VEDI TUO MARITO SUI SOCIAL CON UN’ALTRA DONNA. FA MALE” SUL PROCESSO DI LOUIS.

VALERIA: “COME PENSI CHE ANDRÀ A FINIRE IL PROCESSO? NEL TUO CUORE. PENSI CHE ALLA FINE DEL PROCESSO LUI USCIRÀ O NO?” NATALIE (VISIBILMENTE COMMOSSA, NDR): “NON CI VOGLIO PENSARE”

Oggi a Rimini inizia il processo a Louis Dassilva, unico indagato e arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Da 14 mesi in carcere, l’uomo si dichiara innocente e la moglie italiana, Valeria Bartolucci, lo sostiene senza dubbi. Per raccontare la sua storia, la Iena ha accompagnato Valeria a Dakar, in Senegal, per conoscere Natalie l’altra moglie di Dassilva e i suoi due figli Charlotte e Emmanuel. Nel servizio di Marco Occhipinti e Gaston Zama – andato in onda ieri sera, domenica 14 settembre, in prima serata su Italia 1 – sono state mostrate le immagini del viaggio, l’incontro tra le due mogli, i retroscena sulla vita di Dassilva, in grado di chiarire quanto possa essere plausibile il movente ipotizzato dagli inquirenti, e, in esclusiva, l’audio inedito della sua voce dal carcere.

Chi è davvero Louis Dassilva? Un uomo con una vita divisa tra l’Italia e il Senegal, una doppia famiglia, e ora con un’accusa pesantissima. In Senegal Dassilva ha un’altra moglie Nicole e due figli. Grazie al lavoro di Louis svolto in carcere, che gli ha permesso di mettere da parte dei soldi, Valeria ha potuto comprare dei regali per i ragazzi da portare in Senegal: una chitarra per la figlia Charlotte di quindici anni e dei giocattoli e vestiti per il piccolo Emmanuel di tre.

Arrivati a Dakar, nell’estrema periferia della capitale senegalese, dove abita l’altra famiglia di Dassilva, giunge il momento del fatidico incontro tra le due mogli.

Natalie conosce Louis dal 2005 e spiega com’è da allora, la sua relazione con lui:

Natalie: Abbiamo cominciato a uscire insieme nel 2006, fino al 2010 che Charlotte è nata

Valeria: Poi lui nel 2014 è andato in Europa

Gaston: E tu l’hai conosciuto quando Valeria?

Valeria: Nel 2015.

Gaston: Natalie in quale modo sei venuta a sapere dell’esistenza di Valeria?

Natalie: È lui stesso che me l’ha detto

Gaston: Lui stesso?

Natalie: Non me l’ha nascosto, me l’ha detto

Valeria: In Italia, quando una persona… se mio marito è sposato con me ma in Senegal, ha un’altra moglie, è una cosa che non viene accettata facilmente. Può dire che sì Louis ha detto che aveva una moglie in Italia così come a me ha detto che aveva una donna e una figlia in Senegal… Non è che ha fatto le cose nascosto. È stato un problema quando Louis ha detto che era sposato in Italia con un’italiana? Un po’ fa soffrire?

Natalie: Sì

Valeria: Anche a me…

Inoltre, riguardo la relazione segreta extraconiugale tra Louis e Manuela Bianchi le due donne affermano:

Valeria: E lei della relazione l’ha saputo perché dopo sui social l’estate del 2024 sono uscite quelle foto orribili.. dove ci sono loro in situazioni insomma di evidente intimità.

Natalie: È difficile comunque rimanere qua, in Senegal. E, un giorno, vedi tuo marito sui social con un’altra donna. Fa male.

Valeria: Perché ha una relazione extraconiugale addirittura con un’altra tipa…sono cose che fanno male. Allora se tu o io amiamo Louis, abbiamo dei sentimenti d’amore per Louis, bisogna accettarlo così com’è. Diciamo che resistere alle tentazioni non è il suo forte!

E poi, parlando del futuro di Louis, Valeria chiede a Natalie: Come pensi che andrà a finire il processo? Nel tuo cuore. Pensi che alla fine del processo lui uscirà o no?

Natalie (visibilmente commossa, ndr): Non ci voglio pensare

Valeria: Non ci vuole pensare a questa cosa. Uscirà. Non ti voglio far piangere. Scusami. È un’eventualità che non considera.. Deve uscire.. Uscirà.

