MEDIASET – ITALIA 1 * “37TH AMERICA’S CUP”: «FINALE LOUIS VUITTON CUP / LUNA ROSSA E INEOS BRITANNIA SI GIOCANO LA FINALE, DAL 26/9 AL 5/10 DIRETTA DALLE 14.00»

Da giovedì 26 settembre a sabato 5 ottobre, dalle ore 14.00, in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1 – e in streaming su Sportmediaset.it – al via la finale della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia. La batteria di regate decreterà il challenger che sfiderà New Zealand, per la 37ma edizione dell’America’s Cup. Anche questi match si disputano nelle acque di fronte a Barcellona.

Luna Rossa ha eliminato in semifinale American Magic, mentre INEOS Britannia ha superato Alinghi.

La finale si disputa quindi al meglio delle 13 regate: chi vince potrà contendersi il diritto di battagliare contro i Kiwi, per il trofeo sportivo più antico del mondo.

La telecronaca di giovedì 26 settembre è affidata a Mino Taveri, con il commento tecnico di Maelle Frascari; sabato 28, a Mino Taveri con il commento di Daniele De Luca; domenica 29, a Mino Taveri con il commento di Lorenzo Bressani. L’1, 2, 4 e 5 ottobre, le dirette sono affidate a Mino Taveri, con il commento tecnico di Lorenzo Bressani.