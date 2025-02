MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO“: «SIMONA GUATIERI SUL TRADIMENTO DELL’EX MARITO KEITA BALDÉ» (LINK INTERVISTA INTEGRALE)

18.36 - sabato 8 febbraio 2025

IN ESCLUSIVA A VERISSIMO SIMONA GUATIERI SUL TRADIMENTO DELL’EX MARITO KEITA BALDÉ:

“Keita si sta allenando con il Monza. Sono molto contenta, è tornato in Italia per starmi vicino”

Cosa vorresti dire a Wanda se ne avessi la possibilità?

“Penso che la signora si commenti da sola, le notizie che escono rendono perfettamente l’idea della donna che è”

“A Icardi dico di concentrarsi sul calcio e di non pensare al gossip”

Avete denunciato sia Wanda che Mauro Icardi?

“Sì, assolutamente perché non si possono permettere di mettere in piazza, a loro piacimento e per i loro scopi, quello che vogliono”

KEITA BALDÉ IN UN VIDEO DI SCUSE:

“Tradimento è una parola che fa male: ho commesso l’errore più grande della mia vita, con la donna della mia vita”

“Il giochino fatto da Mauro e Wanda non appartiene alla mia vita:

non hanno avuto cuore”

“Simona è l’unica donna che amerò per sempre”

In esclusiva , ospite nella puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5, Simona Guatieri ha raccontato la sua verità sul tradimento dell’ex marito Keita Baldé.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/simona-guatieri-lintervista-integrale_F313480501041C37