MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO“: «PER LA PRIMA VOLTA SILVIA TOFFANIN ACCOGLIERÀ L’ATTORE HOLLYWOODIANO JAMES FRANCO (7/12)»

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”.

Sabato, alle ore 16.30:

In esclusiva, per la prima volta a Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà l’attore hollywoodiano James Franco, attualmente al cinema con il film “Hey Joe”, ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi.

Tutta l’energia di Rettore, icona rock della scena musicale e aria di festa per Christian De Sica e Lillo, nelle sale nel periodo di Natale con il film “Cortina Express”.

Infine, spazio a Giulia Salemi in attesa del suo primo bebè e a Jane Alexander, fresca di pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Jane”.

Domenica, alle ore 16.00:

Dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, sarà a Verissimo per una toccante intervista, Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza.

In studio si raccontano tre amici e senatori dello spettacolo: Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

Circondata dall’amore della sua famiglia sarà ospite anche Eleonora Giorgi.

E ancora, saranno presenti due mitici professori della scuola di “Amici”: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E sempre dalla factory del talent di Maria De Filippi, in studio Riki, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo “Carillon”.

Infine, spazio all’amore di Claudia e Lorenzo, ex protagonisti di Uomini e Donne, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro recentissimo matrimonio.