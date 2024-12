MEDIASET – CANALE 5 * “THIS IS ME“: «4/12 OSPITI ULTIMA PUNTATA, ELODIE – ALESSANDRO CAVALLO – MATTIA ZENZOLA – PEPPE VESSICCHIO – ROSSELLA BRESCIA- KLEDI KADIU – GARRISON ROCHELLE – ALESSANDRA CELENTANO – ALBERTO URSO – ENRICO NIGIOTTI – SEBASTIAN MELO TAVEIRA – GIULIA PAUSELLI – WAX – DUSTIN – RIKI MARCUZZO»

11.23 - martedì 3 dicembre 2024

Domani, mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale5, terza e ultima attesissima puntata di “This Is Me”, viaggio tra ricordi, forti emozioni, successi e sogni realizzati dei tanti talenti nati nella scuola di Amici e oggi grandi artisti di successo.

A tessere le fila del racconto dei protagonisti della serata, la conduttrice Silvia Toffanin che, grazie alla sua empatia e grande capacità di ascolto riesce sempre a creare un’atmosfera calda e accogliente per gli ospiti che le confidano aneddoti sui loro inizi pieni di speranze, i traguardi raggiunti e i progetti futuri.

In studio: Elodie, sul podio della quindicesima edizione di Amici e premio della critica, sale per ben tre volte sul prestigioso palco di Sanremo, di cui ne è anche co-conduttrice nella 71° edizione del festival con Amadeus. Nel 2022 esordisce al cinema nel film “Ti mangio il cuore” e premiata ai David di Donatello come attrice rivelazione. Oggi e’ una delle icone della musica pop italiana con all’attivo 41 dischi di platino e quasi 3 miliardi di streaming, chiamata come unica italiana a partecipare come musa del calendario Pirelli 2025; Alessandro Cavallo ballerino di danza classica finalista di Amici 2021; grazie al talent entra a far parte della prestigiosa compagnia Béjart Ballet Lausanne. Lo scorso anno Roberto Bolle lo ha invitato a ballare con lui in tre performances al Teatro Arcimboldi di Milano dove il giovane artista ha dato prova di grande talento; Mattia Zenzola partecipa ben 2 volte al talent Amici: nella prima sessione si fa male tanto da dover rinunciare alla fase serale del programma mentre l’anno successivo torna e vince l’edizione di Amici22. Straordinario ballerino latinista viene scelto tra i protagonisti del musical “Mare Fuori” diretto da Alessandro Siani.

Alberto Urso tenore e musicista, vince Amici nel 2018. Cantante dall’estensione vocale straordinaria partecipa al Festival di Sanremo nel 2020 per poi trasferirsi negli Usa ed entrare a far parte del gruppo The Tenors con un grande tour americano. Da poco e’ rientrato in Italia per riprendere la sua carriera da solista fondando la sua etichetta discografica; Enrico Nigiotti cantautore impegnato, allievo della nona edizione di Amici da cui si ritira per amore della ballerina Elena D’Amario, conta 2 dischi di Platino con oltre 250 milioni di streaming e tre partecipazioni al Festival di Sanremo vincendo nel 2019 il premio Lunezia per il miglior testo; Sebastian Melo Taveira oggi ballerino professionista internazionale, dopo il talent viene ingaggiato dall’Etoile Eleonora Abbagnato per spettacoli nei piu’ grandi teatri francesi e italiani.

Mentre Amici lo assolda nelle fila dei ballerini professionisti vola a Londra dove entra a far parte del cast del celebre musical Magic Mike. Grazie a questa esperienza debutta anche nel mondo del cinema recitando in Magic Mike-Last Dance, terza pellicola della saga omonima; Giulia Pauselli, straordinaria coreografa e ballerina professionista di Amici, si classificata al secondo posto della decima edizione del talent per poi essere chiamata a Parigi dal celebre ed iconico locale Crazy Horse.

Wax cantautore finalista di Amici22, oggi promessa della nuova scena musicale italiana; Dustin ballerino australiano di grande talento della scorsa edizione di Amici, entra a far parte della prestigiosa accademia Alvin Ailey School di New York.

Riki Marcuzzo, vincitore della categoria canto della sedicesima edizione. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo per poi conquistare il pubblico italiano e latino americano con l’album “Mania”.

E poi… cinque storici volti di Amici che per anni hanno contribuito alla crescita artistica dei ragazzi: il maestro Peppe Vessicchio, insegnate di musica e uno dei più noti e acclamati direttori d’orchestra e musicisti italiani; Rossella Brescia, coreografa, un tempo prima ballerina del talent, oggi conduttrice radio e tv di successo; il ballerino, coreografo e Prof di Amici Kledi Kadiu, ideatore del Gran Gala’ “Carla Fracci Mon Amour”; Garrison Rochelle, storico ballerino di moltissimi show televisivi sia in Rai sia in Mediaset, protagonista del musical di Bob Fosse Dancing e dulcis in fundo Alessandra Celentano insostituibile maître de ballet coreografa e docente nel talent dalla prima edizione del talent Amici.

Tante storie, tanti momenti emozionanti e divertenti e tre grandi ospiti musicali sul palco di This Is Me, dove si esibiscono: i Pooh, leggendaria band della musica, protagonisti da quasi 60 anni del panorama musicale nazionale e ancora… l’eclettico cantautore Rkomi e l’amata cantante Noemi. In scena su una storica sigla del talent Amici anche questa settimana i Prof Celentano, Cuccarini ed Emanuel Lo. Ad arricchire lo show con la sua irresistibile e intelligente ironia, l’amatissima attrice e conduttrice Geppi Cucciari. L’appuntamento con Silvia Toffanin e l’ultima emozionante puntata di “This Is Me” e’ domani mercoledì 4 dicembre in prime time su Canale5 dove entra in studio a sorpresa Pier Silvio Berlusconi.