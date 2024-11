MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «VERONA, COMPRAVENDITA ORO RUBATO E FABBRICAZIONE SOLDI E DOCUMENTI FALSI»

17.58 - martedì 19 novembre 2024

Anticipazione video

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio è a Verona, dove – a seguito di diverse segnalazioni ricevute – scopre nei pressi della stazione una banda che si occupa di compravendita di oro e merce rubata.

«Ti pago 30/35 euro al grammo, porti qui l’oro e ti prendi subito i soldi. Come facciamo a sapere che è oro vero? È il nostro lavoro, io rubo e vendo», dichiara un componente della banda a un gancio di Laudadio. E non finisce qui, perché, mentre documenta i loschi affari, l’inviato scopre che la stessa banda è specializzata anche nella fabbricazione di documenti d’identità e banconote false: «Mi servono solo i tuoi dati e una foto: 600 euro e in 4 giorni hai due patenti», aggiunge l’uomo, mostrando al collaboratore di Laudadio un video con mazzette di soldi falsi: «Sono fatti benissimo, passano anche al supermercato», conclude.

L’inviato decide quindi di uscire allo scoperto: ma prima si becca un bicchiere di caffè addosso, poi – alla vista delle numerose sentinelle presenti intorno a lui – decide di chiudere il servizio per evitare che la situazione prenda una piega pericolosa.