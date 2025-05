MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «THE COUPLE, ECCO IL NOTAIO CHE NON NOTA»

21.03 - martedì 6 maggio 2025

Questa sera Striscia la notizia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei telespettatori, si occupa di un “singolare” episodio avvenuto a The Couple, reality in prima serata su Canale 5. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sfidano una coppia di concorrenti a un gioco in cui devono sfilare dei tasselli da un totem senza che quest’ultimo cada. Le regole, pronunciate dalla conduttrice Ilary Blasi, sono chiare: non bisogna reggere il totem, ma solo sfilare i tasselli. Ma le immagini parlano da sole: Manila “bara”, con una mano sfila e con l’altra regge la torre impedendole di crollare. E, alla fine, viene proclamata vincitrice dall’autore del programma e dalla notaia assieme al suo compagno di squadra. Viene da chiedersi allora cosa si tenga a fare un notaio in un programma tv, in Mediaset come in Rai, ad Affari Tuoi come a The Couple, se non nota nulla.

