MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «TELEVOTO ALLA FINALE DI SANREMO 2025, SEGNALAZIONI SULLE ANOMALIE NELL’INVIO DELLE PREFERENZE»

21.01 - giovedì 20 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Come già accaduto nella scorsa edizione, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio solleva dubbi sulla trasparenza e l’efficienza del televoto, quest’anno molto più rilevante ai fini della scelta del vincitore, nel corso della finale di Sanremo 2025. In particolare, per quanto riguarda la cinquina finale: i telespettatori hanno infatti segnalato all’inviato del tg satirico alcune anomalie nell’invio dei voti.

Alcuni di questi, assegnati a Fedez, Brunori Sas e Lucio Corsi, risultano non conteggiati. Ma l’inviato di Striscia mostra un caso davvero curioso: un telespettatore spiega di aver inviato due voti, alla stessa ora, a Brunori Sas e a Olly. Il primo non conteggiato, il secondo andato regolarmente a buon fine. È una coincidenza che sia stato considerato “valido” solo il voto andato al vincitore del Festival?

Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

