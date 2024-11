MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «TAPIRO D’ORO CON IL “CORTO MUSO” A MAX ALLEGRI, ANCORA SENZA UNA SQUADRA DA ALLENARE»

15.54 - venerdì 15 novembre 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Max Allegri un Tapiro d’oro con il “corto muso”, espressione resa celebre proprio dall’allenatore per indicare una vittoria ottenuta con il minimo scarto, come avviene nelle gare di ippica con il muso del cavallo. Allegri è attapirato: non ha ancora trovato una squadra da allenare. «Sto bene anche in vacanza», spiega divertito l’ex tecnico bianconero.

Alla domanda dell’inviato se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa del Managing Director, Cristiano Giuntoli, Allegri risponde: «Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio». E quando Staffelli gli chiede se la Juve di Motta stia arrancando, rispetto alla sua, Allegri glissa così: «Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco». «Ha incontrato Sinner per trovare un posto al Monaco?», scherza l’inviato. «No, Jannik è un grande giocatore e un ottimo ragazzo», risponde il tecnico.

Infine, sull’indiscrezione che vedeva Allegri a un passo dalla Premier, l’allenatore scherza: «C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là».

Per il tecnico è il quarto Tapiro d’oro della carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).