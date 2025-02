MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «TAPIRO D’ORO A BRESH PER IL DISASTRO TECNICO RAI DURANTE IL DUETTO CON DE ANDRÉ»

16.40 - sabato 15 febbraio 2025

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Bresh, la cui esibizione in coppia con Cristiano De André – durante la serata duetti e cover del Festival di Sanremo – è stata “guastata” da ripetuti problemi tecnici.

Prima il microfono muto di Bresh, che ha costretto Carlo Conti a interrompere e far ricominciare l’esibizione, poi la ricevente di De André, che si è sganciata costringendo un tecnico a intervenire in diretta e sistemarla per evitare una nuova interruzione. Infine, poco prima della chiusura della serata, Conti ha permesso al duo di esibirsi una terza volta, finalmente senza intoppi: «Alla fine siamo stati contenti lo stesso e la gente l’ha capito. Ricevere il Tapiro è un onore e un sogno, è dedicato anche a Cristiano».

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

