MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «SVELATO IL LEGAME TRA LUCA TELESE E MARIA ROSARIA BOCCIA, QUESTA SERA ORE 20.35»

18.28 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Cosa lega il giornalista Luca Telese a Maria Rosaria Boccia? Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Pinuccio accenderà i riflettori sul loro rapporto particolare, una sorta di “tutoraggio” che, secondo il sito Sassate.it, sarebbe iniziato a luglio durante il “Festival del libro possibile” di Polignano a Mare, dove lady Boccia era andata per accompagnare l’allora ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. «Dopo l’incontro di Polignano – si legge su Sassate.it – la Boccia avrebbe avuto una strategia di comunicazione “telesiana”.

È stata più volte ospite della trasmissione In Onda, condotta su La7 proprio da Telese, ha fatto la sua unica intervista giornalistica al quotidiano locale abruzzese Il Centro, guarda caso diretto da Telese, ed è stata due volte ospite di Formigli, ma sempre con Telese a farle da spalla in trasmissione». Pinuccio indaga su un’altra questione che emerge dall’articolo: sembrerebbe che Telese stia facendo da “talent scout” per la ricerca di una casa editrice disposta a pubblicare il libro di Maria Rosaria Boccia, di cui il giornalista potrebbe essere anche il ghostwriter. Intercettato dall’inviato del tg satirico, Luca Telese smentisce. Anche se il suo compagno di rete, “Chicco Mentana”, lo sbugiarda in esclusiva per Striscia.

