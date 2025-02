MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «SPACCIO DROGA, IL SERVIZIO DI VITTORIO BRUMOTTI A PARONA (PAVIA)»

18.20 - venerdì 7 febbraio 2025

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) va in onda il servizio di Vittorio Brumotti sullo spaccio di droga a Parona (Pavia) culminato con il recupero di una borsa contenente più di mezzo chilo di droga tra eroina e cocaina. In seguito alle incessanti segnalazioni ricevute, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci mercoledì scorso si è recato nei boschi del paese. Dopo aver documentato lo spaccio che avviene alla luce del sole, Brumotti è entrato in azione in sella alla sua bici elettrica, quando i pusher si sono dati alla fuga, dividendosi. Intercettato dall’inviato, uno di loro si disfa della borsa contenente un’ingente quantità di sostanza stupefacente: più di mezzo chilo di droga tra eroina e cocaina.

