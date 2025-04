MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «SOLDI E FALSE PROMESSE DI LAVORO IN CAMBIO DI SESSO, LUCA ABETE SMASCHERÀ UN UOMO CHE SFRUTTA LA FRAGILITÀ DI DONNE LUDOPATICHE»

19.31 - lunedì 28 aprile 2025

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’inchiesta di Luca Abete nelle sale Bingo di Napoli, dove la fragilità delle donne affette da ludopatia viene sfruttata senza scrupoli. L’inviato del tg satirico documenta il caso di un uomo che, spacciandosi per membro della scorta del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, millanta conoscenze e potere per abusare di una donna ludopatica, in realtà un gancio di Striscia.

Ma la Regione Campania, contattata da Striscia per una verifica, smentisce ogni legame con quell’uomo, un ex dipendente in pensione da tre anni e che non ha mai avuto rapporti con la Presidenza né con gli uffici di diretta collaborazione.

Il sedicente “uomo della scorta” oltre ad offrirle 50 euro, promette alla nostra attrice – che palesa il suo disagio economico dovuto alla ludopatia – di poter fornire in anticipo domande e risposte per superare i concorsi pubblici, chiedendo in cambio prestazioni sessuali: «Ti voglio aiutare, però devi venire a letto con me… Vogliamo andare dieci minuti al cinema? Tempo di due baci e poi tu mi prendi un po’…».

Ma non è tutto: l’uomo si vanta anche di aver approfittato di altre donne ludopatiche e non si ferma nemmeno di fronte al rifiuto della nostra attrice che, dopo aver tentato invano di allontanarsi, subisce molestie fisiche, tra cui un bacio forzato. Poi, fuori controllo, arriva persino ad abbassarsi i pantaloni in strada davanti ai passanti. Intercettato da Luca Abete, nega tutto, ma l’inviato non demorde: «Se lei riesce a manipolare i concorsi pubblici è gravissimo, ma se non ci riesce, promettendo un posto di lavoro in cambio di sesso, è comunque disgustoso». Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

