MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «“ROMA PER I GIOVANI”, CONTINUA L’INCHIESTA DI MORENO MORELLO SULLE BORSE DI STUDIO “FANTASMA”»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) continua l’inchiesta di Moreno Morello su “Roma per i giovani”, iniziativa con la quale il Comune di Roma si era impegnato ad assegnare sei borse di studio a studenti che avrebbero proposto le migliori idee per la città.

Al momento, però, delle borse di studio non c’è traccia: nessun profilo social, nessuna pagina web su cui recuperare informazioni sul concorso che – annunciato a giugno dalla giunta Gualtieri – doveva prendere il via a settembre. Non è che gli stanziamenti per l’iniziativa servivano, invece, principalmente per organizzare il concerto attraverso il quale l’iniziativa stessa è stata annunciata e che di fatto ha risucchiato ben 309.000 euro dei 350.000 totali stanziati? Morello svela alcuni retroscena e, per capire che fine hanno fatto le borse di studio, intercetta Valeria Baglio, consigliera del Comune di Roma, che dichiara: «Avete ragione, forniremo le informazioni. Ci sarà una conferenza stampa e la società che si occuperà di coinvolgere i ragazzi userà ogni strumento per fare in modo che in tanti partecipino. Le sei borse di studio sono da 1.500 euro l’una».

Quindi, 9.000 euro totali. E i 32.000 euro che mancano all’appello? «Potrebbero finire alla società organizzatrice dell’iniziativa, Zètema, una partecipata al 100% dal Comune», rivela l’inviato di Striscia, che ha seguito la vicenda emersa dopo l’inchiesta di Roma Today.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).