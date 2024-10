MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «QUESTA SERA PINUCCIO SVELERÀ NUOVI RETROSCENA SUI RAPPORTI FEDEZ-LUCCI»

19.39 - giovedì 31 ottobre 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) continua l’inchiesta di Pinuccio sull’intricata rete di legami tra ultrà, ‘ndrangheta e alcuni artisti della scena rap italiana.

Agli affari che vedrebbero protagonisti Fedez e il capo curva rossonero Luca Lucci – come la società di eventi voluta dall’ultrà e la diffusione della bibita fondata dal cantante – si aggiungerebbe infatti anche il tentativo di Lucci di aprire con Fedez un barber shop. «Si tratta dello stesso franchise di cui sono soci, in altri punti vendita, anche l’altro ultrà arrestato Alex Cologno e il rapper Emis Killa. E in cui, sui social, spesso comparivano elementi legati alla criminalità calabrese», riporta Pinuccio.

di aprire il negozio in piazza Duomo, a Milano. «La strana coincidenza è che dalle indagini emergerebbe che il dipendente bancario in questione sarebbe della Banca Progetto, l’istituto commissariato poche settimane fa in seguito a uno scandalo sui flussi di denaro a società legate proprio alla ‘ndrangheta», conclude l’inviato.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).