MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «PUGNI E SPINTONI A STEFANIA PETYX E ALLA SUA TROUPE, A PALERMO AL MERCATO BALLARÒ»

Attimi di tensione oggi, a Palermo, per Stefania Petyx e per la sua troupe. L’inviata di Striscia la notizia, sprovvista di bassotto per evitare di fargli correre dei rischi, era nei pressi del mercato di Ballarò per documentare un’incompiuta: l’area coperta del mercato, i cui lavori sono conclusi ma che non è ancora stata aperta al pubblico. Alla vista delle telecamere, tre extracomunitari – provenienti da un bar da molti nella zona sospettato di essere una piazza di spaccio – si sono scagliati contro Petyx e i cameramen, probabilmente pensando che Striscia fosse lì proprio per documentare i traffici di droga.

Un operatore si è preso un pugno nel costato, un altro ha graffi e segni sul collo, l’inviata – nel tentativo di frapporsi tra gli aggressori e i suoi collaboratori – è stata ripetutamente spintonata. Le telecamere e il resto dell’attrezzatura sono state danneggiate.

Grazie all’intervento dei commercianti di Ballarò si è evitato il peggio e, poco dopo, sono intervenute in massa le forze dell’ordine che – al momento – pare abbiano già individuato e fermato due dei tre aggressori.

Il servizio completo sarà trasmesso domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

