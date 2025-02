MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «PROSEGUE LA LOTTA DI VITTORIO BRUMOTTI, CONTRO LO SPACCIO DI DROGA»

16.01 - venerdì 21 febbraio 2025

A Ghiaie – frazione di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo – nella notte tra il 18 e il 19 febbraio Vittorio Brumotti ha recuperato un’ingente quantità di eroina e cocaina pronta per la vendita. L’inviato di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sullo spaccio nei boschi di quella zona, si è recato sul posto per documentare l’attività dei pusher. Poi, dopo aver pedinato il furgone guidato da uno di loro, l’inseguimento è proseguito a piedi ed è culminato con lo spacciatore che si è dato alla fuga abbandonando uno zaino contenente un’ingente quantità di eroina e cocaina.

Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

