MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA” * «PRIMO TAPIRO D’ORO A STASH, VITTIMA DI UN FURTO DI OROLOGI A MILANO»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro della sua carriera a Stash, frontman dei The Kolors, in seguito al rocambolesco furto subito una settimana fa in pieno centro a Milano.

Il cantante racconta di essere stato raggirato da due malviventi che, fingendo di aver visto un gatto intrappolato sotto la sua auto, lo hanno distratto per sottrargli lo zaino che conteneva orologi di valore. «Ma ha la sindrome di Ilary Blasi, che va in giro con gli orologi?», scherza Staffelli. «Li avevo dietro perché dovevo portarli in banca per metterli in sicurezza, proprio quel giorno», risponde Stash.

Fortunatamente il cantante è riuscito a fotografare l’auto dei ladri e a fornire informazioni utili alla polizia che ha rintracciato gli oggetti rubati e identificato i responsabili.

«Vede che il Karma, a furia di chiamarlo, torna?», commenta Staffelli, facendo riferimento al singolo della band, “KARMA”. «Sì, il KARMA gira», conclude Stash.