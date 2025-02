MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «PARMA, SPACCIO DI DROGA DAL BAR AL PARCO GIOCHI»

18.24 - lunedì 10 febbraio 2025

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) va in onda il servizio di Vittorio Brumotti sullo spaccio di droga a Parma. Raccogliendo l’appello di cittadini e mamme disperate per la continua presenza di spacciatori per le vie del centro e fuori dalle scuole, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci prima documenta la presenza di un vero e proprio supermarket di stupefacenti a cielo aperto dentro un parco giochi destinato a bambini e famiglie. Poi si sposta all’interno di un bar della centrale via Trento, il cui bagno viene utilizzato dagli spacciatori come punto vendita di droga. I titolari si dicono estranei ai fatti, nonostante la presenza, nel bar, di telecamere fisse e sacchetti abbandonati per terra, facilmente riconducibili allo spaccio di stupefacenti. In entrambi i casi, grazie all’intervento di Striscia, i Carabinieri hanno effettuato dei fermi.

Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia.

