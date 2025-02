MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «NUOVO TEST SULLA SICUREZZA A SANREMO, I CONTROLLI FUNZIONANO DUE VOLTE SU QUATTRO»

19.30 - giovedì 13 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel servizio andato in onda ieri sera, l’inviato di Striscia la notizia Francesco Mazza ha dimostrato come l’imponente sistema di sicurezza di Sanremo lasciasse a desiderare. Infatti, un gancio del tg satirico è entrato indisturbato nella zona rossa del Festival con un coltello legato in vita.

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Mazza fa un altro esperimento, per capire se il livello di qualità del sistema si sia innalzato dopo il servizio del tg satirico. Casualmente, le cose sembrano funzionare meglio. Stavolta, un nostro attore munito di ombrello, mazzo di chiavi e batteria di alluminio, tenta l’accesso agli stessi varchi del giorno prima. In due casi su quattro il “gancio” accede senza ostacoli alla zona rossa. Negli altri due, invece, viene fermato e perquisito. Le nuove verifiche di Striscia sono state effettuate alla stessa ora, evidenziando livelli di controllo completamente differenti ai diversi varchi.

