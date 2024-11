MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «NUOVE TESTIMONIANZE DI CLIENTI DI FEDERICO FASHION STYLE INSODDISFATTE / PROPOSTA DI TRATTAMENTI EXTRA SENZA PREVENTIVO, È REGOLARE?» (VIDEO)

23.35 - giovedì 7 novembre 2024



Dopo il servizio di Rajae in cui sono state mostrate le testimonianze di due clienti insoddisfatte del salone di Federico Fashion Style, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviata è tornata ad occuparsi del caso dopo aver ricevuto nuove segnalazioni sull’hair-stylist.

Tra le testimonianze ci sono quelle di alcune clienti che lamentano il fatto di non aver ricevuto un preventivo prima dei trattamenti aggiuntivi proposto dal parrucchiere. Una di loro dichiara di essere arrivata a pagare addirittura 5.000 euro.

Una “cliente speciale” inviata dal tg satirico allora si reca presso il salone di Federico e quest’ultimo inizia a preparare la cliente per un trattamento ulteriore senza però parlare mai di costi. Quando ormai il parrucchiere sta per attaccare le extension proposte, la donna gli domanda il prezzo. Solo dopo il rifiuto da parte della “cliente”, lui le propone un altro modello che costa la metà.

Già in passato, Federico Fashion Style era stato segnalato dal Codacons per la poca trasparenza rispetto all’informazione ai clienti sui costi dei suoi servizi. «Il codice del consumo prevede in un paio di norme ben specificate che il commerciante debba indicare in modo chiaro il prezzo di ciò che vende sul prodotto. Per i parrucchieri va fatto un preventivo sulla base delle richieste» spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi.