MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «LUCA ABETE INDAGA SULLA FINALE DI X-FACTOR, I BIGLIETTI GRATUITI RIVENDUTI ON-LINE A 100 EURO»

La finale di X-Factor, andata in onda ieri sera in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli, ha visto due vincitori: Mimì Caruso sul palco e i bagarini fuori. Già, perché se è vero che i biglietti a disposizione per la finale del programma si potevano accaparrare gratuitamente tramite il sito Ticketone.it, molti di coloro che se li sono aggiudicati li hanno poi rimessi in vendita online a cifre che arrivano anche a 100 euro. E non solo a Napoli.

Nel servizio in onda stasera a Striscia la notizia l’inviato Luca Abete parla al telefono con alcuni di questi rivenditori, tra cui una donna di Milano e un uomo di Como. Poi ne becca uno a Napoli che conferma l’esistenza di questo mercato nero dei biglietti e aggiunge anche che molti lo fanno come lavoro, anche ricorrendo all’utilizzo di bot che velocizzano il processo d’acquisto.