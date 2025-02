MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «LA DIRETTA SOCIAL DI PINUCCIO E FRANCESCO SARCINA, FRONTMAN DE LE VIBRAZIONI»

19.50 - mercoledì 12 febbraio 2025

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) andrà in onda un estratto della diretta social di Pinuccio e Francesco Sarcina, cantautore e frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni. Il tema principale della live è stato il “leggero intonatore”, definito dal cantante “migliorizer” che corregge eventuali stonature e sarebbe utilizzato da tutti i cantanti in gara al Festival, ad eccezione, sempre a detta di Sarcina, di Brunori Sas, Lucio Corsi, Giorgia, Modà, Simone Cristicchi, Massimo Ranieri e Francesco Gabbani. «All’ascolto erano tutti uguali – prosegue il musicista – e quindi ti ritrovi gente che non fa il cantante, ma l’influencer, sul palco di Sanremo. Allora facessero il Festival degli influencer». Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

