MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «INCONTRO CON ENRICO SANCHI, IL DIRETTORE DI LIFEANDPEOPLE.IT CHE MALTRATTA LE ASPIRANTI GIORNALISTE» (ANTICIPAZIONE VIDEO)

18.27 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Francesco Mazza incontra Enrico Sanchi, il direttore della testata online Lifeandpeople.it che, come mostrato nel servizio trasmesso il 26 novembre, reclutava giovani giornaliste chiedendo pezzi di prova (non retribuiti) che stroncava, offendendole, salvo poi pubblicare gli stessi pezzi con altri nomi. Iter confermato – nel servizio in onda stasera – anche da un ex caporedattore: «Lifeandpeople.it è basato su articoli di prova non retribuiti e poi qualcuno edita questi articoli e li pubblica con altri nominativi. Anche io sono stato costretto dal direttore a pubblicare con il mio nome articoli scritti da altre persone».

Ma non è tutto, perché il tg satirico di Antonio Ricci, dopo aver scoperchiato il vaso di Pandora, è stato contattato da altre giornaliste che hanno ricevuto lo stesso trattamento dal direttore Sanchi ed è venuto a conoscenza anche di episodi di tenore sessista, omofobo e razzista, oltre ad aver ricevuto segnalazioni sul carattere fumantino del direttore che, in realtà, di mestiere fa il vigile del fuoco.