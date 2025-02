MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «INCHIESTA SUL FESTIVAL DI SANREMO, VINCITORE DELL’EDIZIONE 2024 A RISCHIO»

19.31 - mercoledì 19 febbraio 2025

Dopo lo scoop di Pinuccio su Olly, annunciato con dieci giorni di anticipo come vincitore del Festival di Sanremo, a Striscia la notizia sono arrivate tantissime segnalazioni. Secondo l’analisi del giornalista di Allmusicitalia.it Davide Maistrello, rispetto alla scorsa edizione del Festival quest’anno il televoto ha avuto un peso maggiore ed è stato determinante per la vittoria di Olly, depotenziando il voto delle giurie delle radio e della sala stampa. Dai suoi calcoli, se l’anno scorso fosse stato adottato questo metodo per le votazioni avrebbe vinto Geolier anziché Angelina Mango.

Sempre a proposito di voti, Pinuccio raccoglie la testimonianza di Ottavio Cappellani, giornalista di Mowmag.com accreditato quest’anno nella sala stampa di Sanremo, che evidenzia un’altra falla: «Era possibile votare tutti i cantanti da subito, da inizio serata, anche quelli non ancora andati in onda. Questo significa che se qualcuno voleva fare il “gioco sporco”, cioè avere i dati delle votazioni e la media dei voti della sala stampa, poteva averli, perché questo sistema consentiva di averli e di conseguenza regolarsi per “giocare con il televoto” o, in altri termini, “comprare i televoti”. Questo sistema di votazione lo consentiva».

