MEDIASET * CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « IL SUPER GREEN PASS ANCORA ATTIVO ANCHE IN CASO DI POSITIVITÀ, È ARRIVATA LA RISPOSTA DEL MINISTRO CHE CONFERMA LE NOSTRE PREOCCUPAZIONI »

18:40 - 10/12/2021

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli torna sul caso dei Green Pass sempre validi, anche quando il possessore è positivo al Covid.

È arrivata la risposta del ministro Roberto Speranza: «Stiamo lavorando per attivare la revoca temporanea del Green Pass alle persone che risultano positive al virus. al momento tale revoca non è prevista dalle norme europee di alcun Paese». Peccato che non sia proprio così: nel DPCM sul Green Pass al punto 2 si dice che «la revoca delle certificazioni verdi Covid-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al Sars CoV-2 dopo avvenuta vaccinazione e guarigione».

«Questo è gravissimo», conclude Staffelli, rivolgendosi al premier Mario Draghi e al ministro Speranza, «le persone che sono positive al Covid non possono avere un Green Pass operativo. Rimettetevi in carreggiata».