MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA: «IL MAGO CASANOVA A GIUSEPPE CONTE, “LEI COME MAGO NON È UN GRANCHÉ DATO È UN MESE CHE CERCA DI FAR SPARIRE GRILLO E NON RIESCE”»

17.03 - giovedì 14 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA – CONTE CONTRO MELONI: «SEMBRA IL MAGO CASANOVA DI STRISCIA

FACEVA LE MAGIE, MA IL TRUCCO SI SCOPRIVA SUBITO». CASANOVA, PER DIFENDERE IL SUO ONORE DI MAGO, INTERCETTA IL PRESIDENTE DEL M5S A BOLOGNA. E LO SFIDA A SCOPRIRE IL TRUCCO. SPOILER: NON CI RIESCE. LA STOCCATA DI CASANOVA: «ANCHE LEI COME MAGO NON È UN GRANCHÉ: È UN MESE CHE CERCA DI FAR SPARIRE GRILLO E NON CI RIESCE».



ANTICIPAZIONE VIDEO: LINK

«Meloni sembra il mago Casanova di Striscia la notizia, faceva le magie, ma il trucco si scopriva subito». Con queste parole il presidente del M5SGiuseppe Conte ieri ha attaccato la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa convocata nella sede del Movimento per presentare le proposte sulla legge di bilancio. Così, per difendere il suo onore di mago, questa mattina Antonio Casanova si è presentato davanti a Giuseppe Conte, a Bologna, per sfidarlo a scoprire il trucco magico che si cela dietro un suo gioco di prestigio: beccare un numero a 4 cifre pensato dal presidente del M5S.

L’inviato del tg satirico indovina il numero e Conte, che non riesce a scoprire il trucco, dichiara: «Sono scioccato. Mi lascia senza parole. Mi deve dire come ha fatto». Missione fallita per Conte, costretto a fare un passo indietro. Casanova poi lo incalza: «Anche lei come mago non è un granché: è un mese che cerca di far sparire Grillo e non ci riesce». «Io sono incapacissimo a fare il mago», replica Conte.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).