MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «GIUSEPPE CONTE SU ZELENSKY AI MICROFONI DI ENRICO LUCCI»

16.31 - mercoledì 19 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«Che consiglio daresti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky?». Questa la domanda che Enrico Lucci, in riferimento al vertice di Riad tra Usa e Russia, che non ha coinvolto l’Europa, ha rivolto questa mattina a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. «Gli direi che, due mesi dopo l’invasione russa, gli avevamo suggerito di concludere l’accordo, che sarebbe stato a condizioni favorevoli. Se ci avesse ascoltato, invece di dare retta a tutti quelli che gli dicevano di proseguire la guerra convinti di poterla vincere, in questo momento l’Ucraina sarebbe stata in condizioni migliori», la risposta di Conte.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Link alla notizia