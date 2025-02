MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «GIORGIA SI RIFIUTA DI MANDARE UN BACIO DIRETTAMENTE A GIORGIA MELONI»

17.40 - giovedì 13 febbraio 2025

Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, durante la conferenza pomeridiana di Giorgia nella sala stampa Lucio Dalla ha chiesto alla cantante se avrebbe mandato, a ridosso di San Valentino, un bacio a Giorgia Meloni. Premessa: nel 2022 la cantautrice, ironizzando su un discorso virale della Premier, “Io sono Giorgia”, sui social aveva pubblicato il meme : «Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno».

«Ripostai un meme che mi mandarono in cento e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene. Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini», ha risposto la cantante che, incalzata dall’inviato di Striscia, si è comunque rifiutata di mandare un bacio direttamente alla Premier. Il servizio completo domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

