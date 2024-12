MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «FESTIVAL SANREMO 2025: TRA I BIG EMIS KILLA, FEDEZ, TONY EFFE E GUÈ PEQUENO / NOMI NELL’INCHIESTA SULLE INFILTRAZIONI ‘NDRANGHETA ALLO STADIO SAN SIRO»

18.09 - lunedì 2 dicembre 2024

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA – FESTIVAL DI SANREMO 2025: TRA I BIG EMIS KILLA, FEDEZ, TONY EFFE E GUÈ PEQUENO. I CUI NOMI EMERGONO ANCHE NELLE CARTE DELL’INCHIESTA SULLE INFILTRAZIONI DELLA ‘NDRANGHETA NELLE CURVE DELLO STADIO SAN SIRO.

Dopo l’annuncio dei 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Pinuccio punta i riflettori su quattro di loro: Emis Killa, Fedez, Tony Effe e Guè Pequeno, i cui nomi emergono anche nelle carte dell’inchiesta sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nelle curve dello stadio San Siro. «Tutti amici di Luca Lucci, con cui ci sarebbe un rapporto di amicizia e affari», commenta l’inviato.

Come già documentato dal tg satirico, Emis Killa aveva un rapporto di amicizia e professionale con l’ultrà arrestato Lucci. Il rapper era infatti il titolare di un barber shop della catena del capo curva rossonero e, come Fedez, aveva anche organizzato concerti con la Why Event, società fondata dalle compagne di Lucci e Matteo Norrito, altro ultrà arrestato. Sia Fedez sia Killa sono poi stati fotografati con Lucci e Alex Cologno, anche lui agli arresti.

Dalle carte delle indagini, quando si parla di rapporti tra ndrangheta e ultrà, si evince che il ruolo di capo della curva Sud ricoperto da Lucci gli aveva consentito di tessere, soprattutto con noti artisti italiani (Fedez, Emis Killa, Lazza, Tony Effe, Cancun e Guè Pequeno), relazioni di carattere lavorativo nel settore musicale, grazie anche ad Alex Cologno.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).