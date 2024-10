MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: “FEDEZ CHIEDE A LUCCI UN NUOVO BODYGUARD PER ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA, ‘CHE NON ABBIA TATUAGGI DEL DUCE IN FACCIA’»

20.01 - lunedì 28 ottobre 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) continua l’inchiesta di Pinuccio sui rapporti tra Fedez e Luca Lucci, il capo ultrà del Milan recentemente arrestato. In una nuova intercettazione, il rapper chiede a Lucci di consigliargli una persona fidata da ingaggiare per la sicurezza della sua famiglia, in sostituzione al bodyguard precedente. «Mi serve una persona che non abbia tatuaggi del duce in faccia, uno che possa accompagnare i miei figli a scuola», confida Fedez a Lucci.

L’inviato di Striscia rivela anche il possibile motivo di questa richiesta: alcuni mesi prima, nella scuola frequentata dai figli dei Ferragnez, qualche genitore si era lamentato sulla chat di gruppo della presenza di un bodyguard che indossava un giubbotto con simboli di estrema destra. In risposta a queste lamentele, la preside aveva garantito ai genitori controlli più rigidi.

