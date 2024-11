MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «FEDERICO FASHION STYLE, VALERIA MARINI PROVA A DIFENDERE L’INFLUENCER»

18.39 - martedì 19 novembre 2024

Prosegue l’inchiesta di Rajae su Federico Fashion Style, noto parrucchiere e influencer che – secondo diverse segnalazioni di sue clienti che si sono rivolte a Striscia – proporrebbe trattamenti aggiuntivi senza comunicarne il costo, salvo poi presentare conti salatissimi a lavoro finito.

Dopo il servizio andato in onda l’8 novembre (qui il video) è nato un dissing sui social verso le clienti di Federico Fashion Style e, in particolare, contro la segnalatrice che al tg satirico aveva detto di aver ricevuto in cassa un conto stellare di 5mila euro non preventivato. Tra chi si schiera dalla parte del parrucchiere c’è Valeria Marini. «Le dichiarazioni sono state fatte allo scopo di farsi vedere. Queste persone si sono accordate per dire cose non vere. Lo fanno per apparire», dichiara la showgirl all’inviata di Striscia.

Eppure, sottolinea Rajae, la redazione del tg satirico ha ricevuto e continua a ricevere segnalazioni di clienti, molte delle quali non vogliono apparire, che lamentano di non aver ricevuto il preventivo prima del conto. Ma su questo punto, a oggi, nemmeno Federico Fashion Style ha mai risposto.

Valeria Marini poi aggiunge che, a suo parere, il preventivo andrebbe chiesto dai clienti. Peccato che, secondo Unione Nazionale Consumatori, l’esercente ha il dovere di informare il consumatore sui costi se vuole pretendere il pagamento per i servizi aggiuntivi.