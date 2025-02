MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“ «ELODIE: «NON VOTEREI PER GIORGIA MELONI NEANCHE SE MI TAGLIASSERO UNA MANO» (ANTICIPAZIONE VIDEO)

18.25 - martedì 11 febbraio 2025

ESCLUSIVA STRISCIA LA NOTIZIA. ELODIE: «Non voterei per Giorgia Meloni neanche se mi tagliassero una mano». LA DICHIARAZIONE “D’AMORE” DELL’ARTISTA ALLA PREMIER IN RISPOSTA A ENRICO LUCCI

***ANTICIPAZIONE VIDEO:

nella sala stampa Lucio Dalla. Lucci aveva domandato alla cantante se avrebbe mai votato per Giorgia Meloni, dopo che lei stessa aveva dichiarato in un’intervista che non avrebbe mai votato per Elly Schlein perché senza carisma.

L’anticipazione andrà in onda questa sera, mentre il servizio completo domani a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).