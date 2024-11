MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «COLPO DI PISTOLA PER INTIMIDIRE VITTORIO BRUMOTTI E IL SUO CAMERAMAN, CONTINUA LA LOTTA DELL’INVIATO CONTRO LO SPACCIO DI DROGA»

18.55 - lunedì 11 novembre 2024

Un colpo di pistola per intimidire Vittorio Brumotti e il suo cameraman: è culminata così l’azione antispaccio dell’inviato di Striscia la notizia in un bosco nel novarese, precisamente a Borgomanero. Brumotti, approdato in Piemonte a seguito delle tantissime segnalazioni di cittadini esasperati che si sono rivolti al tg satirico per denunciare lo spaccio di droga che avviene quotidianamente anche alla luce del sole, in un primo momento documenta, con le telecamere nascoste di un gancio, il traffico di stupefacenti.

Poi, quando esce allo scoperto per bloccare lo spaccio, i pusher, alcuni dei quali armati di falcetto e bastone, si danno alla fuga. Ma mentre l’inviato è impegnato a distruggere la base operativa degli spacciatori, sente il rumore di un colpo d’arma da fuoco. Secondo quanto riferito dal gancio del tg satirico – che in quel momento era ancora insieme agli spacciatori – lo sparo sarebbe partito proprio dalla pistola di uno dei pusher.