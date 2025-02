MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «CARLO CONTI A ENRICO LUCCI: “NON VORREI ELON MUSK SUL PALCO DI SANREMO”»

13.30 - mercoledì 12 febbraio 2025

«Tu faresti venire Elon Musk sul palco di Sanremo?». Questa la domanda che Enrico Lucci ha posto a Carlo Conti nella conferenza stampa odierna del Festival. «No, non vorrei un colpo a effetto del genere». Allora l’inviato lo incalza: «Perché ha fatto il saluto nazista ed è amico dei post nazisti tedeschi?». Il direttore artistico risponde così: «Avrebbe qualcosa di interessante da dire? No. Lo conosco? No. È mio amico? No».Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

