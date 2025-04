MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «ARTICOLI PUBBLICATI SU TESTATE ON-LINE MAI PAGATI, ILLUSIONE DEL TESSERINO DA PUBBLICISTA SVANISCE»

19.35 - lunedì 28 aprile 2025

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Francesco Mazza continua la sua indagine sulle irregolarità del mondo del giornalismo. Stavolta, dopo la questione AdnKronos e i servizi su Enrico Sanchi, direttore di Life&People, che insultava e minacciava le aspiranti giornaliste per poi pubblicarne i pezzi di prova cambiando la firma, l’inviato di Striscia verifica la segnalazione su una testata on line alla ricerca di giovani redattori interessati a diventare giornalisti pubblicisti. Questo sito d’informazione, PisaNews, fa parte di un network che comprende anche altre testate e promette ai candidati, dopo il mese di prova, cento euro al mese per pubblicare cinque news al giorno dal lunedì al venerdì e tre il sabato e la domenica.

Peccato che alla fine della prova, secondo la segnalatrice, gli aspiranti giornalisti non vengono più contattati e non ricevono alcun tipo di pagamento. Una grande illusione per chi vuole prendere il tesserino da pubblicista e deve consegnare all’Ordine di competenza, oltre alle copie degli articoli pubblicati, la documentazione che attesta il regolare pagamento degli stessi. L’inviato di Striscia incontra il reclutatore, che sul web si fa chiamare Napoleon Black, per contestargli la selezione scorretta e consegnargli la simbolica tessera numero 001 dell’Ordine dei Paraculs…

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

