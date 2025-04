MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «AFFARI TUOI: TESTIMONIANZA DI UN’ASPIRANTE CONCORRENTE, LE PREOCCUPAZIONI SUI DATI PRIVATI NEI PROVINI DEL PROGRAMMA SATIRICO»

18.02 - martedì 29 aprile 2025

Questa sera Striscia la notizia torna a occuparsi delle tante questioni che ruotano attorno alla “aleatorietà” di Affari Tuoi.

Jimmy Ghione raccoglie la testimonianza di una segnalatrice del tg satirico che nel 2023 ha partecipato al provino per Affari Tuoi. «All’inizio si doveva compilare un modulo dove c’erano già molti dati privati: nomi, cognomi e date di nascita dei componenti della famiglia. Poi a voce mi hanno chiesto le date di nascita di mio marito e dei miei due figli. Quello è un dato privato! I numeri più importanti per me sono proprio quelle date, su cui avrei puntato tutto. Sono i miei numeri del cuore», dichiara la donna. E aggiunge: «Durante il provino mi hanno chiesto anche come avrei usato l’eventuale vincita. E ricordo benissimo di aver risposto che avrei finito di pagare il mutuo». Ma non è tutto: «Ho chiesto quando ci avrebbero fatto sapere qualcosa e la risposta è stata: “Adesso non lo so. Devi essere piaciuta al regista”. Ma perché? Una deve piacere se va a fare un gioco dove c’è la cultura di mezzo! Per aprire i pacchi credo che non ci sia bisogno di nulla». L’aspirante concorrente, che avrebbe potuto partecipare per l’Umbria, viene però scartata. «Non mi hanno presa. Forse perché avevo notato che mi venivano poste troppe domande e magari hanno visto un po’ il mio cambiamento d’umore», conclude la donna.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

