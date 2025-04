MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «”AFFARI TUOI”: SECONDO CASO DI RIFLESSI SOSPETTI, CHE POTREBBERO AGEVOLARE I CONCORRENTI»

21.01 - lunedì 28 aprile 2025

Questa sera Striscia la notizia torna a occuparsi delle tante questioni che ruotano attorno alla “aleatorietà” di Affari Tuoi.

Un segnalatore fa notare al tg satirico che anche nella puntata del 25 aprile si ripete la magia del riflesso rosso sul tavolo di Affari Tuoi già vista nella puntata del 12 aprile. Nel primo caso il “Dottore” aveva offerto 20.000 euro, accettabili solo se la concorrente, tra due carte capovolte sul tavolo – una con la scritta rossa “offerta”, l’altra con la scritta blu “cambio” – avrebbe pescato quella rossa. In onda, quando vengono inquadrate le carte capovolte, la scritta rossa “offerta” risulta parzialmente visibile grazie al riflesso sulla struttura cromata del tavolo trasparente. Ed è proprio quella la carta che sceglie la concorrente, accettando così l’offerta.

Nella puntata del 25 aprile questa stranezza si ripete: Stefano De Martino invita il concorrente a scegliere tra “offerta” e “cambio”. E quando il conduttore capovolge le due carte si vede benissimo il riflesso rosso della scritta “offerta”. A questo punto per il concorrente sembrerebbe un gioco da ragazzi scegliere quella carta. Cosa che fa, con espressione alquanto furbetta.

Inoltre, a chi sostiene che l’intento dei servizi su Affari Tuoi sia quello di attaccare l’attuale gestione De Martino (per Striscia bravo e simpatico), il tg satirico risponde ricordando che si occupa di queste stranezze fin dalla prima edizione del programma dei pacchi.

Un esempio emblematico proprio di quella stagione (2003/2004), riproposto nella puntata in onda oggi, è il caso della concorrente, tale Vincenzina, di cui il tg satirico aveva notato una grande esultanza prima ancora di sapere di essere stata scelta per partecipare alla puntata e senza aver nemmeno mai toccato il bottone per prenotarsi. In quell’occasione, a conferma che qualcosa non tornasse, Striscia aveva trasmesso anche la testimonianza di una donna che aveva svolto il provino con lei. «Ho notato una certa Vincenzina che aveva una confidenza particolare con il “Dottore” Pasquale Romano», ha dichiarato la donna, sostenendo anche di averli visti salutarsi calorosamente con baci e abbracci. E ha aggiunto: «In effetti poi ha vinto una bella cifra: 200.000 euro».

Inoltre, anche allora era importante far arrivare fino alla fine della trasmissione i pacchi rossi, ma nel caso della puntata di Vincenzina ancora di più. Serviva, infatti, portare più telespettatori al programma in onda in prima serata: Il galà dell’Eredità, condotto da Amadeus che, guarda caso, aveva lo stesso agente di Paolo Bonolis, conduttore di quella stagione di Affari Tuoi.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia.

STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 – ORE 20.35

