MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «AFFARI TUOI, PROCEDURE TIPICHE DA GIOCO D’AZZARDO?»

19.45 - giovedì 8 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Affari Tuoi riproduce il meccanismo del gioco d’azzardo? È questa la domanda che l’inviata Rajae Bezzaz ha rivolto ai telespettatori dopo le dichiarazioni del prof. Maurizio Fiasco, sociologo esperto di gioco d’azzardo e dipendenze, che nella puntata di ieri del tg satirico ha dichiarato che nel programma Affari Tuoi c’è un progetto che riproduce tutte le procedure più tipiche del coinvolgimento e dell’induzione al gioco d’azzardo e che giochi come quello dei pacchi inibiscono la spinta ad uscire dal vortice della ludopatia.

La maggioranza delle persone intervistate sembra essere d’accordo con il Professor Fiasco: «Per me è ludopatia… Mi piace proprio perché c’è la parte d’azzardo», dichiara un uomo. «In generale il gioco è la rovina della società. Farlo in diretta è ancora peggio. Che insegni allora alla società?», dichiara un altro. E una telespettatrice aggiunge: «Questi giocano sulla pelle degli altri! Scrivono sotto “il gioco è una malattia” e poi mandano in onda tutte le sere da anni Affari Tuoi con questi pacchi che mi sembrano “carta vince, carta perde”? Io se fossi in Stefano De Martino direi “Io dentro a questo schifo non ci sto».

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, eccezionalmente in onda alle ore 21).

