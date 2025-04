MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «AFFARI TUOI: IL “CAMBIO PACCO” STRUMENTO PER PILOTARE IL GIOCO, IL MECCANISMO SPIEGATO IN ONDA DA DE MARTINO»

18.40 - mercoledì 30 aprile 2025

Questa sera Striscia la notizia torna a occuparsi delle tante questioni che ruotano attorno alla “aleatorietà” di Affari Tuoi.

Nel servizio in onda stasera, il tg satirico mostra tre casi emblematici dell’attuale stagione del programma dei pacchi in cui si evince quanto sia facile pilotare il gioco.

In ciascuno di questi episodi, segnalati dai telespettatori di Striscia, si rileva un copione ricorrente: i concorrenti, al momento del “cambio pacco” proposto dal Dottore, scelgono di accettare puntando su numeri a cui attribuiscono un forte valore affettivo – già condiviso con gli autori del programma durante i provini.

Ecco i tre casi analizzati:

1. 22 settembre 2024: la concorrente cambia il pacco 5 con il 20, numero a lei caro perché rappresenta la data di nascita del fratello. Accetta l’offerta di 65.000 euro, ma il pacco del suo numero fortunato conteneva 100.000 euro.

2. 11 dicembre 2024: il concorrente sostituisce il proprio pacco con l’11, numero che lo lega alla moglie: «L’11 è la sua data di nascita. Mi ha salvato la vita, è tutto per me. Ci conto». Accetta l’offerta di 50.000 euro, ma nel pacco per lui tanto importante c’erano ben 200.000 euro.

3. 19 aprile 2025: come avevamo già mostrato in precedenza, in questa puntata il concorrente cambia il pacco 12 con il numero 2, a cui attribuisce molteplici significati personali. Proprio quel pacco conteneva i 200.000 euro che il concorrente vince.

Ma non è tutto. Come fa notare un’attenta telespettatrice, la novità è che in questa puntata è addirittura De Martino a spiegare il meccanismo con cui pilotare il gioco: «Quando un giocatore decide di giocare con un numero è ovvio che pesca a caso dalla ruota, perché poi pensa: “Tanto appena il Dottore mi chiede il cambio, mi vado a prendere il mio numero”».

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

