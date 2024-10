MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA“: «ACCORDO RAGGIUNTO PER LA PROIEZIONE A CASTELVETRANO DEL FILM SU MESSINA DENARO»

18.34 - lunedì 7 ottobre 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Stefania Petyx torna a Castelvetrano, dopo la controversia sulla mancata proiezione del film “Iddu – L’ultimo padrino”, dedicato alla vita del boss Matteo Messina Denaro.

Questa volta, al centro del servizio c’è un gesto di pentimento da parte di un giovane castelvetranese che, nell’intervista rilasciata martedì 1° ottobre all’inviata del tg satirico, aveva dichiarato: «Quando c’era la mafia, qui c’era lavoro e qualcosa funzionava». Il ragazzo ha deciso di scusarsi pubblicamente dopo essersi rivisto in tv e aver riflettuto sulla gravità delle proprie affermazioni. Insieme a Stefania Petyx, il giovane ha iniziato a girare per le vie del paese raccogliendo selfie con i cittadini, tenendo in mano un cartello con la scritta “La mafia è una montagna di merda”.

Nel frattempo, è stato raggiunto un accordo tra la casa di produzione della pellicola e il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, per permettere la proiezione del film in città. E, in un ulteriore gesto di redenzione, il giovane ha accettato di fare la “maschera” durante la proiezione della pellicola.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).