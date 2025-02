MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «A MILANO UNA COLLETTA PER FAR MALE ALL’INVIATO VITTORIO BRUMOTTI»

18.40 - mercoledì 19 febbraio 2025

«Marocchini e albanesi stanno facendo una colletta per farti male, perché stai rompendo i coglioni alle piazze di Milano e di tutta la Lombardia. Stanno raccogliendo dai 200 ai 1000 euro a testa. Apri gli occhi». A confidarlo all’inviato Vittorio Brumotti è un pezzo grosso dello spaccio meneghino, un narcotrafficante albanese, che racconta a Striscia la notizia l’immenso giro d’affari legato al traffico di droga e armi a Milano, gestito anche da lui. «Nei boschi lavorano i marocchini che sono sotto di noi. Noi gli diamo eroina e cocaina e loro lavorano al dettaglio. Girano 4-5 chili a settimana. Ognuno ha il suo guadagno, ma i soldi vanno ai narcos, a chi porta le tonnellate», rivela il narcotrafficante a Brumotti. E aggiunge: «All’ingrosso viene comprata a 28-30mila euro al chilo. Tagliando 1 chilo si può arrivare a 3 chili, quindi a 90.000 euro. Affari d’oro. Soldi cash».Poi parla della compravendita di armi: «Thompson, pistole, kalashnikov, tutto. Le vendono gli italiani e i sinti, zingari… I marocchini nei boschi sono tutti armati. E non hanno capi. Sono tutti capi. Ognuno lavora per sé e si ammazzano tra di loro».E quando l’inviato gli chiede della ‘ndrangheta, l’uomo risponde: «La ‘ndrangheta fa qualche “uscita”, lì al porto, a Gioia Tauro. I Grossi arrivi».Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nel filone d’inchiesta “Vittorio Brumotti by night”, in cui l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci mostra e racconta le situazioni notturne più pericolose che affliggono le città italiane.

