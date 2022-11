MEDIASET – CANALE 5 * “SPECIALE TG5”: « “UNA VITA IN ROCK, VASCO ROSSI SVELA LA SUA VERA ANIMA (SABATO 12/11 – PRIMA SERATA)

15.44 - venerdì 11 novembre 2022

Sabato 12 novembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «Una vita in Rock». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico, è dedicato al Rocker di Zocca, che in questi giorni è impegnato nella promozione del film Vasco Live Roma Circo Massimo XX22.

Speciale TG5 propone un’intervista esclusiva a Vasco Rossi – realizzata da Susanna Galeazzi -, in attesa di rivivere i live romani che, in due notti, hanno riunito nella Capitale 140.000 fan adoranti. Due serate coronamento di un tour-record, in attesa dei concerti-evento del 2023.

Il Comandante svela la sua vera anima, quella più sincera dell’uomo più amato e celebrato della musica italiana, vissuta tra anni di trionfi, paure e consapevolezze. Nella conversazione con la giornalista del TG5, il protagonista instancabile e assoluto del rock regala segreti e aneddoti, anche i più intimi, di una vita “al massimo”, in bilico tra successi e voglia di normalità.