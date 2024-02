MEDIASET – CANALE 5 * “POMERIGGIO CINQUE”: « INTERVISTA A FEDEZ, PER LA PRIMA VOLTA DALLA PRESUNTA SEPARAZIONE DALLA MOGLIE » (VIDEO)

17.41 - venerdì 23 febbraio 2024

Raggiunto per la prima volta dalla presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez risponde alle domande di Michel Dessì, inviato della trasmissione Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

L’intervista è andata in onda oggi durante la trasmissione. Di seguito lo scambio tra il cantante e l’inviato.

Michel: Buongiorno Federico, sono Michel di Pomeriggio Cinque

Fedez: Salve

Posso chiederti come stai?

Bene, grazie…tu come stai?

Io bene…ma confermi questa storia o no?

Dai ragazzi…secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?

No, però molti parlano, fanno già questi complotti…

Ma secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?

No no, ci mancherebbe altro, però

E allora cosa mi vuoi chiedere? Cosa volevi sapere?

Io volevo chiedere, si parla di un complotto, dice le solite finzioni di questa famiglia che ha messo tutto in…

Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?

No, ci mancherebbe

E allora che mi sta facendo?

Volevo chiederlo, insomma

Cosa?

Questo, quello che le sto chiedendo

E non mi ha fatto la domanda però

No, ho fatto la domanda, cosa risponde a tutti quelli che parlano di complotto?

Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?

Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…

Ma a me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?

No no, infatti chiedo…

Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, come lo percepirebbe?

Beh, così insomma, le risponderei sono fatti miei…

Esatto, però io sono esposto in pubblico, però io accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…come le sembra?

Posso chiederle se andrà alla sfilata di Donatella Versace, oggi pomeriggio?

Certo, perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento…

Grazie, buona giornata!

Link al video: