MEDIASET – CANALE 5 * “ CHAMPIONS LEAGUE “: « LA SEMIFINALE DI RITORNO “INTER-MILAN“, MARTEDÌ 16 MAGGIO ORE 21.00 »

10.16 - lunedì 15 maggio 2023

Martedì 16 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League “Inter-Milan”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.

Nello spettacolare scenario di San Siro, a Milano, va in scena l’euroderby tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli. L’andata è terminata 0-2 per l’Inter. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Mercoledì 17 maggio, su Mediaset Infinity in seconda serata ampia sintesi di “Manchester City-Real Madrid” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli.

MARTEDÌ 16 MAGGIO

· Inter-Milan, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Angiolo radice, Daniele Miceli, Marco Barzaghi e Caudio Raimondi