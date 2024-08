MEDIASET * “2° TROFEO SILVIO BERLUSCONI”: PIER SILVIO BERLUSCONI, «SERATA EMOZIONANTE, L’AFFETTO DEI TIFOSI E DEGLI ITALIANI CI RIMANE DENTRO»

20.55 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

«È una serata davvero emozionante. L’affetto dei tifosi e degli italiani è bello e ci rimane dentro»

Dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in occasione della seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi” in diretta esclusiva su Canale 5:

«Per me e per noi questa serata è davvero emozionante. È una serata dedicata al ricordo di mio padre ma è anche una serata di passione e di affetto. La vicinanza dei tifosi del Milan, dei tifosi del Monza e degli italiani è un qualcosa che ci scalda il cuore e che noi non diamo mai per scontato. È davvero un qualcosa di bello che ci rimane dentro.

Mi fa piacere ricordare che prima del Trofeo Silvio Berlusconi c’era il Trofeo Luigi Berlusconi che mio papà aveva fondato per il suo, per mio nonno e questo sicuramente fa piacere a mio padre ricordare anche mio nonno. I valori dello sport tramandati da mio nonno a mio padre e da mio padre a me e spero ai miei figli, sono valori positivi e fondamentali.

La lealtà, l’impegno e il rispetto sono valori a cui mio padre teneva molto e attraverso lo sport penso che mio padre sia riuscito a trasmetterli a molti, soprattutto ai giovani».