MEDIA RELATION ATLANTIA – AEROPORTI DI ROMA * URBAN AIR MOBILITY: « IL 27 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DELL’INNOVATIVO DRONE “VOLOCITY“, APPUNTAMENTO ALLO SCALO LEONARDO DA VINCI »

Il giorno 27 ottobre 2021 presso l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci la presentazione del convegno sulla mobilità urbana del futuro. L’evento, con il patrocinio di ENAC, rappresenta un’occasione di confronto sulle nuove forme di mobilità urbana, nel quale saranno presentate soluzioni di Urban Air Mobility, una delle tecnologie più innovative e sostenibili per il trasporto di persone e merci attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici a decollo verticale.

Aeroporti di Roma, con il supporto di Atlantia, tra le prime società a investire in Volocopter, uno dei costruttori più avanzati nella realizzazione dei droni e veivoli e-VTOL (Electric Vertical Take Off Landing), sta attivamente lavorando per progettare le strutture a terra – i cosiddetti vertiporti – e facilitare l’avvio operativo dei primi servizi di connettività su Roma con una timeline sfidante. L’obbiettivo è far sì che la nostra Capitale, nei prossimi 2-3 anni, possa essere tra le prime grandi città a livello europeo a usufruire di questo servizio.

Con l’occasione, Volocopter esporrà per alcuni giorni il prototipo del drone Volocity per il collegamento in città.

Dal 2 al 4 novembre, il prototipo sarà visitabile da tutti gli interessati presso Piazza San Silvestro, nel pieno centro di Roma.

*

Media Relation Atlantia