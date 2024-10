MATTEO SALVINI * PONTIDA – CORI CONTRO TAJANI: CHIEDO SCUSA A NOME DEI GIOVANI LEGHISTI, OGNI ALLEATO È UN AMICO»

19.12 - sabato 5 ottobre 2024

“Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico”. Lo dice Matteo Salvini a proposito dei cori contro Antonio Tajani nel corso della manifestazione dei giovani a Pontida.

‼️“Non stiamo giocando, non possiamo scherzare. Gli avversari non sono in maggioranza, sono fuori. Antonio Tajani è un amico e un alleato, come Giorgia Meloni”. Lo dice Matteo Salvini durante il suo intervento alla manifestazione dei giovani della Lega a Pontida.

“Abbracciare i giovani che vengono qui dalla Campania o dalla Sicilia è per me un orgoglio, chi non lo ha capito vada via. Non stiamo giocando: gli attacchi alla maggioranza lasciamoli a Schlein o Conte, a quelli del campetto largo” aggiunge Salvini.